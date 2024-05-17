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        Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kocaçoban'ın annesinin cenazesi Kütahya'da defnedildi

        Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Nazif Kocaçoban'ın 80 yaşında vefat eden annesi Ayşe Kocaçoban'ın cenazesi, Kütahya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 14:52 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:52
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        Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kocaçoban'ın annesinin cenazesi Kütahya'da defnedildi
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        Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Nazif Kocaçoban'ın 80 yaşında vefat eden annesi Ayşe Kocaçoban'ın cenazesi, Kütahya'da toprağa verildi.

        Kocaçoban için Ulu Cami bahçesinde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Müftü Yardımcısı Bahtiyar Kargıoğlu, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Kütahya Şube Başkanı Ülfet Balon, sendikanın genel merkez yöneticileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

        Annesinin cenaze namazını kıldıran Nazif Kocaçoban, taziyeleri kabul etti.

        Cenaze namazına katılanlara teşekkür eden Kocaçoban, "Annemiz, inancı, ibadetleri en güzel şekilde yerinde olan bir mümine olarak yaşadı. Onu kaybettiğimiz için üzgünüz ancak bugün sıra onda, yarın da ölüm bize gelecektir. Çokça infakta bulunur, yetimlere yardım ederdi. Biz ondan razıyız, Allah da kendisinden razı olsun." diye konuştu.

        Ayşe Kocaçoban'ın cenazesi, törenin ardından Evliya Çelebi Mezarlığında defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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