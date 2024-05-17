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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde "Öğrenci Gözünden Gazze Sergisi" açıldı

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde, Türk ve Filistinli öğrencilerin eserlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:51 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:51
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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde "Öğrenci Gözünden Gazze Sergisi" açıldı
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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde, Türk ve Filistinli öğrencilerin eserlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

        Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki "Öğrenci Gözünden Gazze Sergisi"nde, Güzel Sanatlar Fakültesinden (GSF) Filistinli Hanan Musallam ile Emir Bıyıklı ve Oğulcan Çelik'in, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını konu alan dijital tasarım eserlerine yer verildi.

        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, açılışta yaptığı konuşmada, serginin öğrencilerin Filistin meselesine gösterdiği duyarlılığı yansıttığını söyledi.

        Filistin farkındalığı için üniversite olarak bugüne kadar 100'ün üzerinde etkinlik yaptıklarını dile getiren Kızıltoprak, "Bir millet, bir toplum orada yok edilmek isteniyor. Tüm saldırılara, olumsuzluklara Filistinliler yaşama iradesini hala gösteriyor. Dünyada Filistinlilerin de özgürce nefes alma hürriyetleri var. Onlara yaşama şansı verilmiyor. Bir anlaşmazlık varsa siyasal zeminde çözülmeli. Orantısız güç kullanılarak savaşın dışındakilerin savaşın sorumlusu gibi gösterilmesinin hiçbir mantığı yok." diye konuştu.

        Sergide eserleri bulunan öğrenciler de Gazze'ye dikkati çekmek ve oradakilere ses olmak amacıyla eserler tasarladıklarını ifade etti.

        Rektör Kızıltoprak, GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, akademisyenler, davetliler ve öğrencilerin gezdiği sergi, bir hafta açık kalacak.

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