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        İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Kütahya'da gıyabi cenaze namazı kılındı

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla üniversite yerleşkesinde başlattıkları eylemlerini sonlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 18:47 Güncelleme: 17.05.2024 - 18:51
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        İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Kütahya'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla üniversite yerleşkesinde başlattıkları eylemlerini sonlandırdı.

        DPÜ Genç İnisiyatif öncülüğünde bir süre önce Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi önünde başlatılan eylemler kapsamında, Filistin’de hayatlarını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda öğrenci, namazda saf tuttu.

        Milli Türk Talebe Birliği Kütahya Şube Başkanı ve DPÜ öğrencisi Burhan Algın, namazın ardından yaptığı açıklamada, 12 gün önce başlattıkları eylemlerini sonlandırdıklarını söyledi.

        Eylemlere farklı alan ve zamanlarda devam edeceklerini dile getiren Algın, şunları kaydetti:

        “Bizler, üniversite öğrencileri olarak, Columbia Üniversitesinde başlayarak Amerika'da dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine Türkiye'den selam gönderiyoruz. Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri olarak 12 gündür burada eylemlerimizi sürdürüyoruz. Burada 200 saati geçirmeyi hedeflemiştik. Şu an itibarıyla 288 saatlik bir eylem gerçekleştirdik. Buradaki eylemimizi sonlandırıyoruz ancak eylemlerimiz asla bitmeyecek. Biz öğrenciler olarak her zaman Filistin halkının yanında olmaya, onların sesinin daha güçlü çıkması için devam edeceğiz. Biz İsrail’in zulmünden dolayı sinmedik, sindirilmedik ve sindirilmeyeceğiz.”

        Algın, kendilerine destek veren akademisyenlere, öğrenci arkadaşlarına, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

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