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        Kütahya'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 12 zanlı yakalandı

        Kütahya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 22:22 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:22
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        Kütahya'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 12 zanlı yakalandı
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        Kütahya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, PKK/KCK'ya üye oldukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenenlerin adreslerine operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, dijital materyaller, suç unsuru içeren yazışmalar ile vergi kaçakçılığına yönelik belgeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan O.S, V.Ş, A.K, B.K, N.K, Ö.B, E.D, T.D, M.K, İ.B, İ.B. ve S.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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