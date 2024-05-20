Kütahya'da valizinde uyuşturucu madde yakalanan zanlı tutuklandı

Ekipler, otobüste yaptığı kontrollerde yolcu D.G'nin (53) valizinde 146 gram esrar ile 12 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.