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        Kütahya'da valizinde uyuşturucu madde yakalanan zanlı tutuklandı

        Kütahya'da, valizinde146 gram esrar ile 12 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 14:39 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:39
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        Kütahya'da valizinde uyuşturucu madde yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kütahya'da, valizinde146 gram esrar ile 12 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.

        Ekipler, otobüste yaptığı kontrollerde yolcu D.G'nin (53) valizinde 146 gram esrar ile 12 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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