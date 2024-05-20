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        Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi spor tesislerinin açılışı yapıldı

        Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (KSBÜ), yapımı tamamlanan spor tesislerinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:26
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        Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi spor tesislerinin açılışı yapıldı
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        Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (KSBÜ), yapımı tamamlanan spor tesislerinin açılışı gerçekleştirildi.

        Vali Musa Işın, Germiyan Yerleşkesi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, devletin spor alanında yapılan yatırımlara büyük önem verdiğini söyledi.

        Her alanda Kütahya'ya yatırımların sürdüğünü belirten Işın, "Kütahya'ya 7 milyar 800 milyon liralık yatırım yapıldı. Bu miktarın içinde kamu harcamaları, güncel, cari kamu harcamaları, Özel İdare bütçesi yok. Bu yoklara rağmen ilimize tahsis edilmesi bizim için fevkalade önemli bir rakamdır ve önemli bir yatırım olacaktır." dedi.

        KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin de öğrencilerin kaliteli eğitimin yanında daha kullanışlı spor tesislerinde buluşmalarını amaçladıklarını dile getirdi.

        Açılışı gerçekleştirilen tesislerin maliyetinin 10 milyon lira olduğunu bildiren Tekin, "Yılın sonuna kadar tüm kampüsün altyapısının, çevre güvenliğinin sağlanması, kameraları, altyapısı, fiber altyapısı ve bina altyapısı olarak da yaklaşık 100 milyon civarında ödenek harcanmış olacak." ifadelerini kullandı.

        Program sonunda, Nazende Yücel'in kişisel resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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