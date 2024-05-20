Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi spor tesislerinin açılışı yapıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (KSBÜ), yapımı tamamlanan spor tesislerinin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Musa Işın, Germiyan Yerleşkesi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, devletin spor alanında yapılan yatırımlara büyük önem verdiğini söyledi.

Her alanda Kütahya'ya yatırımların sürdüğünü belirten Işın, "Kütahya'ya 7 milyar 800 milyon liralık yatırım yapıldı. Bu miktarın içinde kamu harcamaları, güncel, cari kamu harcamaları, Özel İdare bütçesi yok. Bu yoklara rağmen ilimize tahsis edilmesi bizim için fevkalade önemli bir rakamdır ve önemli bir yatırım olacaktır." dedi.