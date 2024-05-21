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        Kütahya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        Kütahya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 00:52 Güncelleme: 21.05.2024 - 00:52
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        Kütahya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
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        Kütahya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Aslanapa, Altıntaş ve Simav ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

        Aramalarda, kaçak define kazılarında bulunan, aralarında Antik Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen sikkelerin de olduğu 607 tarihi obje ve 8 dedektör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.A, A.İ.Y, F.A, H.S. ve M.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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