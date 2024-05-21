Kütahya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Kütahya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Aslanapa, Altıntaş ve Simav ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Aramalarda, kaçak define kazılarında bulunan, aralarında Antik Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen sikkelerin de olduğu 607 tarihi obje ve 8 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A, A.İ.Y, F.A, H.S. ve M.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.