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        Kütahya'da olay yeri inceleme ekibi, Adli Bilimler Bölümü öğrencilerine eğitim verdi

        Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Adli Bilimler Bölümündeki öğrencilerle, polis olay yeri inceleme ekibi kendi alanlarında tecrübelerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:23 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:23
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        Kütahya'da olay yeri inceleme ekibi, Adli Bilimler Bölümü öğrencilerine eğitim verdi
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        Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Adli Bilimler Bölümündeki öğrencilerle, polis olay yeri inceleme ekibi kendi alanlarında tecrübelerini paylaştı.

        Germiyan Kampüsü'ndeki eğitimde, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi personeli, bölümdeki 2'nci ve 3'üncü sınıf öğrencilerine uygulamalı olarak alçı kalıbı ile olay yerinde spesifik ayakkabı izi ve lastik izi alma, kalıp alma izi çalışması gösterildi.

        Mikrosil ile olay yerinde alet parça izi alma çalışmasının yapıldığı eğitimde öğrenciler ölümle sonuçlanan çeşitli olaylar hakkında da bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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