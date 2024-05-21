Kütahya'da olay yeri inceleme ekibi, Adli Bilimler Bölümü öğrencilerine eğitim verdi

Mikrosil ile olay yerinde alet parça izi alma çalışmasının yapıldığı eğitimde öğrenciler ölümle sonuçlanan çeşitli olaylar hakkında da bilgilendirildi.

Germiyan Kampüsü'ndeki eğitimde, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi personeli, bölümdeki 2'nci ve 3'üncü sınıf öğrencilerine uygulamalı olarak alçı kalıbı ile olay yerinde spesifik ayakkabı izi ve lastik izi alma, kalıp alma izi çalışması gösterildi.

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