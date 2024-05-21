Kütahya'da maden sahasındaki heyelan nedeniyle atık su göleti taştı

Kütahya'da, bir linyit işletmesine ait döküm sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle taşan gölet, arazilerde su baskınına ve kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Seyitömer beldesi yakınlarında, özel bir şirket tarafından işletilen linyit işletmesine ait döküm sahasında heyelan meydana geldi.

Beldenin atık sularının biriktiği gölete kayan toprak kütlesinin taşkına neden olduğunun bildirilmesi üzerine, bölgeye AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri ekipleri sevk edildi.