Kütahya'da heyelan nedeniyle taşan göletten numune alındı

Kütahya'da linyit işletmesine ait döküm sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle taşarak arazilerde su baskınına ve kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden olan göletten numuneler alındı.

Dün, kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Seyitömer beldesi yakınlarında özel bir şirket tarafından işletilen linyit işletmesine ait döküm sahasında meydana gelen heyelanın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekip, incelenmek üzere taşan göl suyundan numuneler aldı.