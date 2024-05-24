Kütahya'da uyuşturucu aranan sucuk imalathanesinde bozuk et ele geçirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde uyuşturucu baskını yapılan sucuk imalathanesinde, kokmuş etler ve gıda malzemeleri bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.O.A'ya ait imalathaneye uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Uyuşturucu bulunamayan iş yerinde yaklaşık 80 kilogram bozulmuş hayvan sakatatı ve iç yağı, kesilmiş 6 küçükbaş hayvan, bir büyükbaş hayvan kellesi, 125 son kullanma tarihi geçmiş margarin ile çok sayıda kaçak doldurulmuş sucuk ele geçirildi.

Denetim yapılması için ilgili kurumlara bilgi verilerek, imalathanenin sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.