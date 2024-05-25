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        Kütahya'da geri manevra yapan kamyonun altında kalan kişi öldü

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yolda yürürken geri manevra yapan kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 14:33 Güncelleme: 25.05.2024 - 14:33
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        Kütahya'da geri manevra yapan kamyonun altında kalan kişi öldü
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yolda yürürken geri manevra yapan kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Gökler beldesinde S.K. (28) idaresindeki 43 LH 337 plakalı kamyon, belediye binasının önünde geri manevra yaptığı sırada yolda yürüyen Ali Kaplan'a (75) çarptı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kaplan, sağlık ekiplerince götürüldüğü Gediz Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

        Kamyon sürücüsü S.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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