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        Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Kütahya'nın Emet ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 23:14 Güncelleme: 25.05.2024 - 23:14
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        Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Kütahya'nın Emet ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Düşecek köyünde ormanlık alana giden Hasan Şahin'in (25) kullandığı 43 PA 599 plakalı traktör, Göçük mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazayı gören köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Traktörün altında kalan Şahin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahin'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Hasan Şahin'in, Çavdarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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