Kütahya'da Filistin'e destek için program düzenlendi

Hayrat İnsani Yardım Derneği Kütahya Temsilciliği tarafından Filistin'e destek için program gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Ay, programda yaptığı konuşmada, derneğin faaliyetleri hakkın da bilgiler verdi.

Filistin’e ayni ve nakdi yardımlarda bulunmaya devam ettiklerini dile getiren Ay, şunları kaydetti:

“Devletimiz tarafından Filistin’e gönderilen 11 insani yardım gemisi içinde biz de dernek olarak sizlerin destekleriyle çok ciddi katkı sunuyoruz. Hayrat İnsani Yardım olarak 8 yılı aşkındır Gazze’de yerel kuruluşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zekat dağıtımından sağlık çalışmalarımıza, ramazan faaliyetlerimizden acil yardım faaliyetlerine kadar birçok çalışmayı yerine getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Dernek olarak kurban faaliyetleri kapsamında da 32 ülkede kurban kesimimiz olacak. Gazze için ise Türkiye’den kurbanlarımızı kesip konserve haline getirerek oraya ulaştıracağız.”