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        Simav'da "Büyük Hayır ve Sünnet Şöleni" yapıldı

        Kütahya'nın Simav ilçesinde 40 yıldır geleneksel olarak sürdürülen "Büyük Hayır ve Sünnet Şöleni"nde yaklaşık 30 bin kişiye yemek verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 17:04 Güncelleme: 26.05.2024 - 17:04
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        Simav'da "Büyük Hayır ve Sünnet Şöleni" yapıldı
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        Kütahya’nın Simav ilçesinde 40 yıldır geleneksel olarak sürdürülen “Büyük Hayır ve Sünnet Şöleni"nde yaklaşık 30 bin kişiye yemek verildi.

        Simav Belediyesi tarafından organize edilen hayır yemeği için bu yıl 4 ton kemiksiz et kullanıldı. Şehriye çorbası, et yemeği, bulgur pilavı ve irmik helvası, şölene katılan yaklaşık 30 bin kişiye ikram edildi. Şölende, 14 çocuk sünnet ettirildi.

        Etkinlik kapsamında, yıl boyunca kaza bela ve musibetlerden korunması için ilçedeki hafızlarca Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edilerek "Çevre Hatmi" geleneği uygulandı.

        Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, törende yaptığı konuşmada, hayırseverlerin de desteğiyle yaşatılan geleneğin, devlet ve millet işbirliğinin ortaya konulduğu en güzel dayanışma örneklerinden biri olduğunu söyledi.

        Yaklaşık 30 bin misafire yemek ikramı yapıldığını belirten Aktulun,"Etkinliğimize her yıl olduğu gibi çevre il ve ilçelerden birçok misafirimiz katıldı.Organizasyonda bizi yalnız bırakmayan belediyemizin maddi yükünü tamamen alan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaoğlu'nun katıldığı etkinlik sonunda, sünnet ettirilen 14 çocuğa protokol üyelerince altın ve bisiklet hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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