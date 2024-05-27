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        Kütahya'nın "ağır elbiseleri" festivaldeki defilede sergilendi

        Kütahya'da el emeği işlemeleri ve nakışları nedeniyle yapımı yaklaşık 8 ay süren ve kentte "ağır elbise" olarak bilinen kıyafetler Gastronomi Festivali'nde tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 11:50 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:52
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        Kütahya'nın "ağır elbiseleri" festivaldeki defilede sergilendi
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        Kütahya'da el emeği işlemeleri ve nakışları nedeniyle yapımı yaklaşık 8 ay süren ve kentte "ağır elbise" olarak bilinen kıyafetler Gastronomi Festivali’nde tanıtıldı.

        Kütahya Sarı Konak Kültür ve Sanat Evi nakış ustaları tarafından hazırlanan ve "tefebaşı", "çatkılı", "eğrimli", "fermene", "dizi bağlı", ‘dallı’ olarak adlandırılan ağır elbiseler için defile düzenlendi.

        Sanat evi kursiyerleri tarafından sergilenen ‘ağır elbiseler’ sahnede tek tek tanıtılırken defile izleyicilerden de ilgi gördü.

        Konak işletmecisi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Abdurrahman Yıldız, yaklaşık 20 yıl önce satın alarak restore ettirdiği konakta kentin kültür ve sanatına dair çalışmalar sürdürdüğünü belirtti.

        Konakta, alanında uzman nakış ustaları ile yöresel kıyafetlerin hazırlandığını anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

        “Biz konak olarak unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına büyük önem veriyoruz. Konağımızda çini, nakış, ahşap gibi el sanatlarının yanı sıra yöresel yemeklerimizi de ziyaretçilerimize sunuyoruz. Bugünkü defilemiz ise yine konağımızın nakış ustalarınca hazırlandı. Bu elbiseler, kültürümüzün birer nadide eseri olmakla birlikte şehrimizde de birçok düğün ve kına gecesinde kadınlarımızla kullanılmaktadır.”

        Sanat evi nakış ustası Gülsüm Ergün ise, “Nakış, çini, iğne oyası gibi alanlarda önemli ürünler ortaya koymaya çalışıyoruz. Kursiyerlerimizi de bu şekilde yetiştiriyoruz. Özellikle nakış alanında önemli değeri olan ürünleri üretiyoruz. Bugün burada sergilediğimiz elbiseler de uzun zahmetler ve süreçler sonucunda hazırladık.” dedi.

        Nakış ustası Sibel Dönmez de ellerinden geldiğince Kütahya’nın değerlerine ve kültürüne katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Defilenin ardından Türk Halk Müziği solisti Mine Gez, konser verdi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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