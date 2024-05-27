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        Kütahya'da iş makinasıyla çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, iş makinasıyla çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:27 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:27
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        Kütahya'da iş makinasıyla çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
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        Kütahya’nın Simav ilçesinde, iş makinasıyla çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Dört Eylül Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi İsmail Elmülk’ün kullandığı motosiklet, Yeşilova Mahallesi’nde Simav Belediyesi’ne ait iş makinasıyla çarpıştı.

        Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kütahya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlü İsmail Güven, sosyal medya hesabından öğrencinin vefatından dolayı taziye mesajı paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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