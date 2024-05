İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları Kütahya'da protesto edildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencileri, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını protesto etti.

DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra dövizler taşıyarak, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi'ne kadar yürüdü.

Öğrencilerden Muhammet Ali Malgaç, yürüyüşün sonunda DPÜ Filistin İnisiyatifi adına yaptığı açıklamada, Filistin davasının bulunulan her alanda yaşatılması gerektiğini belirtti.

İsrail’i kınama zamanının geçtiğini dile getiren Malgaç, şunları söyledi:

“Biliyoruz ki, artık dünyanın dört bir yanı Filistin’dir. Titreyen her yürek, haykıran her dil Filistin için eylemdedir. Bizler bu davayı sadece yüreklerde ve dillerde değil, hayatımızın her alanında, şu an içerisinde bulunduğumuz kampüsümüzde, yarın içerisinde bulunacağımız iş yerimizde ve yetiştireceğimiz nesillerde yaşatmak zorundayız. O zaman, bugünü bir milat bilip, Aksa'nın bahçesinde, özgür Filistinli kardeşlerimizin evlerinde tekrardan bir araya geleceğimiz güne kadar, durmadan, yorulmadan, inancımızı kaybetmeden ve dünyevi kaygılar gütmeden bu davanın birer fertleri olacağımıza hep birlikte söz verelim.”