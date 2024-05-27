Kütahya'da evinin çatısını tamir ederken ölen kişinin cesedi bulundu

Yapılan incelemede, Karaca'nın çatı tamir ederken taşlama makinesine takılı testere ile bacağını kesmesi sonucu yaralandığı ve kan kaybı nedeniyle de yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kütahya'da evinin çatısını tamir ederken testere ile bacağının kesilmesi sonucu kan kaybından öldüğü belirlenen kişinin cesedi, yakınları tarafından bulundu.

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