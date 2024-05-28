DPÜ'de "Adnan Menderes ve 27 Mayıs Çalıştayı" düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ), "Kütahya’dan Doğan Büyük Türkiye İdeali: Adnan Menderes ve 27 Mayıs" konulu çalıştay düzenlendi.

Kütahya Valisi Musa Işın, DPÜ Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı rahmetle andığını söyledi.

1960 darbesinde Adnan Menderes’e yapılanların 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılmak istendiğini belirten Işın, şunları kaydetti:

"21 Temmuz 1946'da yapılan ilk çok partili seçimde Kütahya'dan milletvekili seçilen Adnan Menderes'in siyasi hayatı, 27 Mayıs 1960 darbesinde Kütahya'da gözaltına alınmasıyla sona erdi. 1960 darbesinde Adnan Menderes’e yapılanlar 15 Temmuz hain darbe girişiminde de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yapılmak istendi. Ancak halk buna izin vermeyerek Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıktı. Allah milletimize bir daha o günleri göstermesin."

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da 27 Mayıs’ın Türk demokrasi ile Türk tarihinin kara günü olduğunu vurguladı.