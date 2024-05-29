Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da sulama göletine düşen traktörün sürücüsü yaralandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, sulama göletine düşen traktörün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:23 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da sulama göletine düşen traktörün sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, sulama göletine düşen traktörün sürücüsü yaralandı.

        Ergenekon Mahallesi yakınındaki tarlasını ilaçlamaya giden Osman Kıyak'ın (75) kullandığı 43 LP 734 plakalı traktör, kontrolden çıkarak sulama göletine düştü.

        Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sudan çıkarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kıyak, sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması
        1 milyon elektriksiz
        1 milyon elektriksiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        Google, tepkilerin ardından Atatürk aramasındaki ifadeyi güncelledi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        14 yaşında... 5 gündür kayıp... İşte Senem'in son görüntüsü!
        14 yaşında... 5 gündür kayıp... İşte Senem'in son görüntüsü!
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        3 hafta önce sevgili oldular! 16 yaşındaki kız arkadaşı öldürdü!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        Kütahya'da geleceğin aşçı adayları yarışmalardaki başarılarıyla motive oluy...
        Kütahya'da geleceğin aşçı adayları yarışmalardaki başarılarıyla motive oluy...
        DPÜ'de "Adnan Menderes ve 27 Mayıs Çalıştayı" düzenlendi
        DPÜ'de "Adnan Menderes ve 27 Mayıs Çalıştayı" düzenlendi
        Minibüsün devrildiği kazada yaralandı; 6 gün sonra hastanede öldü
        Minibüsün devrildiği kazada yaralandı; 6 gün sonra hastanede öldü
        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde "1. Çocuk Şenliği" düzenlendi
        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde "1. Çocuk Şenliği" düzenlendi
        Kütahya'da Filistin'e destek için "Büyük Filistin Kermesi" düzenlendi
        Kütahya'da Filistin'e destek için "Büyük Filistin Kermesi" düzenlendi
        Dairede çıkan yangını itfaiye söndürdü; evdeki 2 kediden 1'i kurtarıldı
        Dairede çıkan yangını itfaiye söndürdü; evdeki 2 kediden 1'i kurtarıldı