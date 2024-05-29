Kütahya'da park halindeyken hareket eden otomobili durdurmaya çalışan sürücü yaralandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, çalışır vaziyette park ettikten sonra hareket eden otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı.

Kütahya Caddesi'ndeki bir adrese taziye için gelen İsmail Ceylan, 43 AEK 299 plakalı otomatik vitesli aracını çalışır vaziyette park ederek araçtan indi.

El freninin çekilmemesinden dolayı hareket eden otomobili durdurmaya çalışan Ceylan, araç ile kaldırım arasında kalarak yere düştü.

Otomobilin ayağının üstünden geçmesi ve başını kaldırıma çarpması sonucu yaralanan Ceylan, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.