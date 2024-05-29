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        Kütahya'da park halindeyken hareket eden otomobili durdurmaya çalışan sürücü yaralandı

        Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, çalışır vaziyette park ettikten sonra hareket eden otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:44
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        Kütahya'da park halindeyken hareket eden otomobili durdurmaya çalışan sürücü yaralandı
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        Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, çalışır vaziyette park ettikten sonra hareket eden otomobilini durdurmaya çalışan sürücü yaralandı.

        Kütahya Caddesi'ndeki bir adrese taziye için gelen İsmail Ceylan, 43 AEK 299 plakalı otomatik vitesli aracını çalışır vaziyette park ederek araçtan indi.

        El freninin çekilmemesinden dolayı hareket eden otomobili durdurmaya çalışan Ceylan, araç ile kaldırım arasında kalarak yere düştü.

        Otomobilin ayağının üstünden geçmesi ve başını kaldırıma çarpması sonucu yaralanan Ceylan, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Olay, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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