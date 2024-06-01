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        Kütahyalı girişimci kırmızı et verimini sağlanan desteklerle yüzde 40 artırdı

        MUHARREM CİN - Kütahya'da babasıyla kırmızı et üreticiliği yapan girişimci Gürhan Yılman, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe destekleriyle işlerini büyüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 11:11 Güncelleme: 01.06.2024 - 11:11
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        Kütahyalı girişimci kırmızı et verimini sağlanan desteklerle yüzde 40 artırdı
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        MUHARREM CİN - Kütahya'da babasıyla kırmızı et üreticiliği yapan girişimci Gürhan Yılman, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe destekleriyle işlerini büyüttü.

        Parmakören Mahallesi'nde 1994 yılında besiciliğe başlayan Yılman ailesi, geleneksel yöntemlerden verim alamayınca işletmelerini modernize etmek için Avrupa Birliğinin (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla yararlandırdığı Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında TKDK'ye iki kez proje başvurusunda bulundu.

        Bunun üzerine kurum tarafından 34 yaşındaki Gürhan Yılman'a ait işletmeye 2021 ve 2023 yıllarında toplam maliyeti 270 bin avro olan iki proje için 180 bin avro hibe desteği verildi.

        Yılman ve babası, bu bütçeyle 900 metrekaresi kapalı 4 bin metrekare alana sahip, 82 büyükbaş hayvan kapasiteli modern besihane kurdu. Tam kapasite çalışan işletmede yetiştirilen hayvanlar, belirli periyotlarda kesime gönderiliyor.

        Gürhan Yılman, AA muhabirine, baba mesleği olan besiciliği daha ileriye taşımak için gayret gösterdiklerini söyledi.

        Geleneksel yöntemlerden iyi sonuç alamayınca arayışa girdiklerini belirten Yılman, şöyle devam etti:

        "Yaptığımız araştırmalarda verimin artırılması için hayvanların bakım koşullarının değişmesi ve bunun için de modern tesis kurulması gerektiğini öğrendik. Bu tesisi kurmak için ise ekonomik durumumuz uygun değildi. Bizim gibi işletmelere TKDK'nin destek sağladığını öğrenince başvuru yaptık. TKDK'ye sunduğumuz projelerle hibe desteğinin ilkini 2021'de, ikincisini de ekipman desteği olarak geçen yıl aldık."

        - "Canlı hayvan ağırlığında yüzde 40 verim artışı sağladık"

        Yılman, hibe desteğiyle hayvanların konforunu sağlayacak modern bir tesis kurduklarını dile getirdi.

        İnsan gücünün yerini makinelerin aldığını vurgulayan Yılman, şöyle konuştu:

        "Eski işletmemizde daha çok insan gücüne ihtiyaç vardı, aşırı derecede zorlanıyorduk. Yeni tesisimizde daha çok makineler iş yükünü aldı. Daha önceki işletmemizde de hayvan sayısı aynıydı ama eski koşullarda beslediğimiz hayvanların kilo artışını bir türlü sağlayamıyorduk. İşletmemizde modern, temiz ve konforlu bir ortam sağladığımız için canlı hayvan ağırlığında yüzde 40 verim artışı sağladık. Eskiden beslediğimiz bir hayvandan günde ortalama 900 gram verim sağlarken, burada daha az maliyetle 1 kilo 400 grama varan verim artışı oldu."

        Yılman, işletmede kurbanlık da yetiştirdiklerini sözlerine ekledi.

        Baba Ahmet Yılman da uzun yıllar atadan kalma yöntemlerle besicilik yaptıklarını belirtti.

        Modernizasyonla günde bir hayvana verdikleri yemi 13 kilogramdan 7 kilograma düşürmelerine rağmen verimin arttığını anlatan Yılman, "Otomatik sistemden dolayı hayvanların bakımını kısa sürede yaptığımız için kendimize ve ailemize daha çok zaman ayırıyoruz. Bu sayede hem hayvanların hem de bizim konforumuz arttı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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