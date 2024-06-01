Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da dağcılar Aizanoi'de yürüyüş yaptı

        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde düzenlenen yürüyüşe 130 dağcı katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 14:47 Güncelleme: 01.06.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da dağcılar Aizanoi'de yürüyüş yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde düzenlenen yürüyüşe 130 dağcı katıldı.

        Frigya Kültürel Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği (FRİGKÜM) ile Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından "Gizemli Uygarlık Friglerin İzinde" temalı Frig Yolu Yürüyüşü ekinliği kapsamında Aizanoi'ye gelen dağcılar, yürüyüş yaparak antik kenti keşfetti.

        TDF Denetleme Kurulu Üyesi Mesut Akgün, AA muhabirine, tarihi bölgelerde sürdürecekleri 3 günlük yürüyüşü Aizanoi'de başlattıklarını söyledi.

        Antik kenti çok beğendiklerini belirten Akgün, "Yürüyüşü Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki Frig bölgesinde devam ettireceğiz. Friglerin ayak izlerini takip ediyoruz. Aizanoi Antik Kenti'ni özellikle seçtik. Yürüyüşümüzü Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 130 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimizin en büyük amacı bölgeyi tanıtmak." diye konuştu.

        Akgün, Aizanoi'ye gelen dağcıların bölgenin tanıtımı bakımından birer kültür elçisi olacağını vurguladı.

        Aizanoi Antik Kenti Kazı Başkan Vekili Fikret Aksoy da her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ve sporcuların antik kenti gezdiğini anlattı.

        Yürüyüş için gelen dağcılara Aizanoi'yi anlattıklarını ifade eden Aksoy, "Antik kentte tarihi milattan önce 3000'lere dayanan tiyatro, stadyum, agora ve Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus tapınağı, iki hamam, dünyanın ilk ticaret borsa binası, sütunlu cadde, Koca Çay üzerinde ikisi ayakta kalmış 5 köprü, iki agora, gymnasium, Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller, antik bir bent, su yolları ve kapı yapıları bulunuyor. Misafirlerimize buraları gezdirdik." dedi.

        Dağcılar, antik kent alanında yaklaşık 4 kilometre süren yürüyüşün ardından bölgeden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı

        Benzer Haberler

        Kütahyalı girişimci kırmızı et verimini sağlanan desteklerle yüzde 40 artır...
        Kütahyalı girişimci kırmızı et verimini sağlanan desteklerle yüzde 40 artır...
        Kütahya'da büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 zanlı...
        Kütahya'da büyücülük yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 zanlı...
        Kütahya'da 'büyü bozma/muska yazma' tarifesi ile dolandırıcılığa 4 gözaltı
        Kütahya'da 'büyü bozma/muska yazma' tarifesi ile dolandırıcılığa 4 gözaltı
        Kütahya'da park halindeyken hareket eden otomobili durdurmaya çalışan sürüc...
        Kütahya'da park halindeyken hareket eden otomobili durdurmaya çalışan sürüc...
        Kütahya'da sulama göletine düşen traktörün sürücüsü yaralandı
        Kütahya'da sulama göletine düşen traktörün sürücüsü yaralandı
        Kütahya'da geleceğin aşçı adayları yarışmalardaki başarılarıyla motive oluy...
        Kütahya'da geleceğin aşçı adayları yarışmalardaki başarılarıyla motive oluy...