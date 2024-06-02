Çiçek sevgisini bağ evinin bahçesinde 18 yıldır yetiştirdiği rengarenk güllerle yaşatıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 18 yıldır gül yetiştiren çiçek tutkunu, bağ evinin bahçesindeki ağaçların bakımını özenle yapıyor.

Ahmet Koyuncu'nun 2006 yılında oluşturduğu gül bahçesi, kırmızı, beyaz, sarı, pembe çiçeklerle her sene nisandan itibaren rengarenk oluyor.

Koyuncu, yaptığı açıklamada, çiçek yetiştirmeyi sevdiğini, bundan dolayı bağ evinin bahçesini gül ağaçlarıyla donattığını söyledi.

Güllerin bakımına büyük özen gösterdiğini belirten Koyuncu, "Mart ayı gelince bunları budarım. Budadıkça sürgün verir. Elinden geldiği kadar budayacaksın bunları. Ben bunlara sığır ve koyun gübresi veriyorum. Nisan ayında güller açmaya başlıyor." dedi.

Bahçesinde kaç çeşit gül ağacı olduğunu bilmediğini dile getiren Koyuncu, güllerin farklı özelliklere sahip olduğunu, 2006'da diktiği bazı ağaçların halen yaşadığını ifade etti. Yıllarını verdiği bahçesiyle uğraşmayı, güllerin arasında gezinmeyi, koklamayı terapi gibi gördüğünü vurgulayan Koyuncu, şunları anlattı: "Çiçekçiye gittim, bana sordu 'Kaç gülün var?' diye. 120 kök gül var şu anda bahçemde. '120 gül nasıl olur?' dedi. 'Arkadaş var' dedim. Gül yetiştirmek benim tek hobim. Bir ara rahatsızlandım, güllerin bazıları kurumaya başladı ama şu an ekmeye devam ediyorum. Buradaki bazı güller kokulu olduğundan, diğerlerini ise güzel görünüyor diye diktim. Yasemin, gül kokularıyla karıştığında bahçem daha güzel kokuyor."