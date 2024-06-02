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        Kütahya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan araçta antik çağa ait olduğu ve tarihi eser olduğu tahmin edilen 75 parça obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 15:48 Güncelleme: 02.06.2024 - 15:48
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        Kütahya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan araçta antik çağa ait olduğu ve tarihi eser olduğu tahmin edilen 75 parça obje ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timleri, Bölücek Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada 3 zanlının bulunduğu aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 3 define arama dedektörü, antik döneme ait tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen 75 parça obje ele geçirildi.

        Kaçak define kazısından döndükleri değerlendirilen R.Ç. (49), A.S. (47) ve N.K. (42) gözaltına alınarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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