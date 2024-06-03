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        Kütahya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 02:38 Güncelleme: 03.06.2024 - 02:38
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        Kütahya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü.

        Alınan bilgiye göre, Harmancık yolunda Ali Sert yönetimindeki 43 ABF 314 plakalı otomobil, Abdülbaki Usluer (28) idaresindeki 43 HF 380 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

        Motosikletteki Usluer ve beraberindeki Kamil Lama (23) yola savruldu.

        İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Lama olay yerinde, Usluer ise kaldırıldığı Tavşanlı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, nöbetçi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

        Otomobilin sürücüsü Sert, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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