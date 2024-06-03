Kütahya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Lama olay yerinde, Usluer ise kaldırıldığı Tavşanlı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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