GÜNCELLEME - Kütahya'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Ali S. yönetimindeki 43 ABF 314 plakalı otomobil, Tavşanlı-Balıkesir çevre yolunda kırmızı yanan trafik ışıklarında bekleyen Abdülbaki Usluer (28) idaresindeki 43 HF 380 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletteki Usluer ve beraberindeki Kamil Lama (23) yola savruldu.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Lama olay yerinde, Usluer ise kaldırıldığı Tavşanlı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ali S'nin 245 promil alkollü olduğu belirlendi.
Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kazada hayatını kaybeden Usluer ile Lama'nın cenazeleri, Tunçbilek beldesindeki Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.
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