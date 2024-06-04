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        Kütahya'da doğayı "kırmızıya boyayan" gelincikler dronla görüntülendi

        Kütahya'da havaların iyice ısınmasıyla ekili yeşil arazilerde kıpkırmızı rengiyle gelincikler açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 10:04 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:04
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        Kütahya'da doğayı "kırmızıya boyayan" gelincikler dronla görüntülendi
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        Kütahya'da havaların iyice ısınmasıyla ekili yeşil arazilerde kıpkırmızı rengiyle gelincikler açtı.

        Yaz mevsiminin başlamasıyla özellikle kent merkezini çevre il ve ilçelere bağlayan yolların kenarlarını "kırmızıya boyayan" gelincikler dikkati çekiyor.

        "Gün gülü" olarak da bilinen gelincikler, merkeze bağlı Gümüşköy'de yaklaşık 10 dönüm ekili arazide de kendini gösterdi.

        Adeta kırmızı bir halı görünümüne bürünen tarla, dronla görüntülendi.

        Araçlarıyla geçerken tarlayı görenler, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

        Köyde çiftlik evi bulunan ve ailesiyle gelinciklerin arasında fotoğraf çektiren Hamza Çil, tarlanın manzarasının muhteşem olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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