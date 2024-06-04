Kütahya'da doğayı "kırmızıya boyayan" gelincikler dronla görüntülendi

Köyde çiftlik evi bulunan ve ailesiyle gelinciklerin arasında fotoğraf çektiren Hamza Çil, tarlanın manzarasının muhteşem olduğunu ifade etti.

"Gün gülü" olarak da bilinen gelincikler, merkeze bağlı Gümüşköy'de yaklaşık 10 dönüm ekili arazide de kendini gösterdi.

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