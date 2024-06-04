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        Kütahya'da hayat boyu öğrenme kursiyerlerinin ürünleri sergileniyor

        Kütahya'da, "Hayat Boyu Öğrenme Programları" kapsamında açılan kurslarda yapılan ürünlerden oluşan sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:31 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:31
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        Kütahya'da hayat boyu öğrenme kursiyerlerinin ürünleri sergileniyor
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        Kütahya'da, "Hayat Boyu Öğrenme Programları" kapsamında açılan kurslarda yapılan ürünlerden oluşan sergi açıldı.

        Kütahya ve ilçelerindeki Halk Eğitimi Merkezleri ile Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünde açılan kurslara katılanların hazırladığı ürünler, sergide beğeniye sunuldu.

        Vali Vekili Aydın Börü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yerleşkesi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Kütahya gibi bir sanat şehrinde el emeği göz nuru eserlerin ortaya konulmasının sevindirici olduğunu söyledi.

        Kurslara katılanların bazılarının çeyiz hazırladığını, bazılarının da burada öğrendikleriyle iş kurduğunu anlatan Börü, "Bu kurslar aynı zamanda bazılarımız için bir psikoterapi ortamı da olabiliyor." dedi.

        Börü, kurslarla yüzyıllardır devam eden el sanatlarının yaşatılmasına, gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağlandığını sözlerine ekledi.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar da bu yıl kurslara yaklaşık 55 bin kursiyerin katıldığını ifade etti.

        Protokol üyeleri ile katılımcılar resim, çini, seramik, ebru, nakış, amigurumi, iğne oyası, ağır işlemeli elbise, geri dönüşüm, dokuma gibi el emeği ürünlerin sergilendiği stantları gezerek usta öğreticiler ve kursiyerlerden bilgiler aldı.

        Hafta boyunca çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği serginin açılışında spor ve halk oyunu gösterileri ile müzik dinletisi sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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