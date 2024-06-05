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        Kütahyalı esnaf, kazada yaralanan sürücü sağanakta ıslanmasın diye şemsiyeyle önlem aldı

        Kütahya'da, trafik kazası geçiren motosikletli kuryenin şiddetli yağışta ıslanmaması için çevredeki bir esnaf şemsiye tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:27 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:27
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        Kütahyalı esnaf, kazada yaralanan sürücü sağanakta ıslanmasın diye şemsiyeyle önlem aldı
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        Kütahya'da, trafik kazası geçiren motosikletli kuryenin şiddetli yağışta ıslanmaması için çevredeki bir esnaf şemsiye tuttu.

        Kentteki bir restoranda motokuryelik yapan Yılmaz Aykut (21), motosikletiyle sipariş götürdüğü sırada Balıklı Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda otomobille çarpıştı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki bir esnaf, yoğun sağanak altında yerde yatan yaralı gencin ıslanmaması için sağlık ekiplerinin müdahalesi boyunca büyük bir şemsiye ile önlem aldı.

        Ambulansa bindirilen Yılmaz Aykut, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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