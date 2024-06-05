Kütahyalı esnaf, kazada yaralanan sürücü sağanakta ıslanmasın diye şemsiyeyle önlem aldı

Çevredeki bir esnaf, yoğun sağanak altında yerde yatan yaralı gencin ıslanmaması için sağlık ekiplerinin müdahalesi boyunca büyük bir şemsiye ile önlem aldı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da, trafik kazası geçiren motosikletli kuryenin şiddetli yağışta ıslanmaması için çevredeki bir esnaf şemsiye tuttu.

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