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        Domaniç'te öğrenciler çevre için vatandaşlardan "söz veriyorum" imzası topladı

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında bir ilkokulda kurulan stant da vatandaşlardan çevreyi kirletmeyeceklerine dair "söz veriyorum" başlığı altında imza toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:11 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:11
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        Domaniç'te öğrenciler çevre için vatandaşlardan "söz veriyorum" imzası topladı
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında bir ilkokulda kurulan stant da vatandaşlardan çevreyi kirletmeyeceklerine dair "söz veriyorum" başlığı altında imza toplandı.

        Hisar İlkokulu tarafından çevre ve doğa konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, ilçe merkezinde ellerinde pankartlarla yürüyüş gerçekleştirildi ve çevre temizliği yapıldı.

        Toplanan çöpler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk tarafından Domaniç Belediye Başkan Vekili Temel Ergün'e teslim edildi.

        Tüm öğrencilere teşekkür eden Ergün, çevreyi temizleyen öğrencilere voleybol topları hediye etti.

        Daha sonra ilçe merkezinde kurulan stantta vatandaşlardan çevreyi kirletmeyeceğine dair maddelerin bulunduğu "söz veriyorum" imzası toplandı.

        Okulun Müdür Yardımcısı Ramazan Çevik, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

        İmza etkinliğine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çevik, "Okul olarak daha temiz daha yeşil vurgusu ile etkinlik yaptık. Bir taraftan vatandaşlarımızdan çevreyi koruyacaklarına dair söz veriyorum imzası toplarken diğer taraftan da çevreyi temizliyoruz." dedi.

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