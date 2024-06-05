Domaniç'te öğrenciler çevre için vatandaşlardan "söz veriyorum" imzası topladı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında bir ilkokulda kurulan stant da vatandaşlardan çevreyi kirletmeyeceklerine dair "söz veriyorum" başlığı altında imza toplandı.

Hisar İlkokulu tarafından çevre ve doğa konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, ilçe merkezinde ellerinde pankartlarla yürüyüş gerçekleştirildi ve çevre temizliği yapıldı.

Toplanan çöpler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk tarafından Domaniç Belediye Başkan Vekili Temel Ergün'e teslim edildi.