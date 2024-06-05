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        Kütahya'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Kütahya'da, otomobilinde gizli bölmede uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:54 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:54
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        Kütahya'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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        Kütahya'da, otomobilinde gizli bölmede uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen otomobili, Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurdu.

        Araçtaki aramada, küllük kısmının altındaki gizli bölmede zulalanmış yaklaşık 207 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.K. (27) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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