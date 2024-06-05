Kütahya'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Kütahya'da, otomobilinde gizli bölmede uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
Kütahya'da, otomobilinde gizli bölmede uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen otomobili, Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurdu.
Araçtaki aramada, küllük kısmının altındaki gizli bölmede zulalanmış yaklaşık 207 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K. (27) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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