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        Kütahya'da inşaatta çöken kalıpların altında kalan 5 işçi yaralandı

        Kütahya'da bir inşaatta beton atılırken yaşanan çökme sonucu yaralanan 5 işçiden biri olay yerinde tedavi edildi, 4'ü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:13 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:13
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        Kütahya'da inşaatta çöken kalıpların altında kalan 5 işçi yaralandı
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        Kütahya'da bir inşaatta beton atılırken yaşanan çökme sonucu yaralanan 5 işçiden biri olay yerinde tedavi edildi, 4'ü hastaneye kaldırıldı.

        Mecidiye Mahallesi’ndeki Abdurrahman Paşa İlkokulu inşaatında beton atıldığı sırada kalıplarda çökme meydana geldi.

        Kalıpların altında kalan işçiler Bayram Şakar, Recep Tunç, Recep Can, Hüseyin Çakar ve İbrahim Kayıoğlu yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekilpleri sevk edildi.

        Yaralılardan Şakar'ın tedavisi olay yerinde ambulansta yapıldı. Diğer 4 işçi ise kentteki hastanelere götürüldü.

        Olay yerinde inceleme yapan Vali Musa Işın, yetkililerden bilgi aldı.

        Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, olaya ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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