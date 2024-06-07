Kütahya'da inşaatta çöken kalıpların altında kalan 5 işçi yaralandı

Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, olaya ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.

Yaralılardan Şakar'ın tedavisi olay yerinde ambulansta yapıldı. Diğer 4 işçi ise kentteki hastanelere götürüldü.

Kütahya'da bir inşaatta beton atılırken yaşanan çökme sonucu yaralanan 5 işçiden biri olay yerinde tedavi edildi, 4'ü hastaneye kaldırıldı.

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