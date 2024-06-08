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        Kütahya'da uyuşturucuyla yakalanan otobüs yolcusu tutuklandı

        Kütahya'da, seyahat ettiği yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:25 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:25
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        Kütahya'da uyuşturucuyla yakalanan otobüs yolcusu tutuklandı
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        Kütahya'da, seyahat ettiği yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası ulaşım sağlayan bir yolcu otobüsünü çevre yolunda durdurdu.

        Yolculardan E.G'nin yapılan üst aramasında 165,46 gram kokain bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan kişi sayısının 94 olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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