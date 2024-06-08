Kütahya'da devrilen forkliftin altında kalan kişi öldü
Kütahya'da bir işletmede forkliftin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Kütahya'da bir işletmede forkliftin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınındaki madencilik işletmesinde yükleme yapıldığı sırada Volkan Duman (32) devrilen forkliftin altında kaldı.
Yardım çağrısının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Duman'ın cenazesi, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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