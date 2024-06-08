Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da devrilen forkliftin altında kalan kişi öldü

        Kütahya'da bir işletmede forkliftin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:57 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da devrilen forkliftin altında kalan kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da bir işletmede forkliftin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınındaki madencilik işletmesinde yükleme yapıldığı sırada Volkan Duman (32) devrilen forkliftin altında kaldı.

        Yardım çağrısının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Duman'ın cenazesi, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı sürüyor!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Âşıklar 'Deniz'de
        Âşıklar 'Deniz'de
        1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü!
        1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü!
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        D-8 olağanüstü toplandı! Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı, İsrail'e tepki
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        "Sonunu düşünen kahraman olamaz"
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Çinli otomobillere ek vergi getirildi
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Türkiye, 'Kızılcık Şerbeti'ne kilitlendi
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı

        Benzer Haberler

        Gediz'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Gediz'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Kütahya'da kaçak tütün operasyonu bir şüpheli yakalandı
        Kütahya'da kaçak tütün operasyonu bir şüpheli yakalandı
        Kütahya'da uyuşturucuyla yakalanan otobüs yolcusu tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucuyla yakalanan otobüs yolcusu tutuklandı
        Kütahya'da seramik ürünler ve Hatay'ın yöresel lezzetleri tanıtıldı
        Kütahya'da seramik ürünler ve Hatay'ın yöresel lezzetleri tanıtıldı
        Kütahya'da okul inşaatında beton dökümü sırasında çökme: 5 işçi yaralı
        Kütahya'da okul inşaatında beton dökümü sırasında çökme: 5 işçi yaralı
        Kütahya'da inşaatta çöken kalıpların altında kalan 5 işçi yaralandı
        Kütahya'da inşaatta çöken kalıpların altında kalan 5 işçi yaralandı