Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Gediz'de iki otomobil kavşakta çarpıştı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 13:17 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gediz'de iki otomobil kavşakta çarpıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Gediz-Kütahya kara yolunda Furkan Açar (25) yönetimindeki 43 UH 895 plakalı otomobil ile Taner Dağdagül’ün kullandığı 43 AAV 046 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü Açar ile diğer araçta bulunan Feyza Dağdagül (24), Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen yaralıların tedavileri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci ve üçüncü oturum bugün
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Yaşlı kadının yakarışını duyup oğlunun cansız bedenini buldular!
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Mourinho polemiği!
        Mourinho polemiği!
        Tarihi yayında borç tartışması
        Tarihi yayında borç tartışması
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı

        Benzer Haberler

        Gediz'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Gediz'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Kütahya'da devrilen forkliftin altında kalan kişi öldü
        Kütahya'da devrilen forkliftin altında kalan kişi öldü
        Kütahya'da kaçak tütün operasyonu bir şüpheli yakalandı
        Kütahya'da kaçak tütün operasyonu bir şüpheli yakalandı
        Kütahya'da uyuşturucuyla yakalanan otobüs yolcusu tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucuyla yakalanan otobüs yolcusu tutuklandı
        Kütahya'da seramik ürünler ve Hatay'ın yöresel lezzetleri tanıtıldı
        Kütahya'da seramik ürünler ve Hatay'ın yöresel lezzetleri tanıtıldı
        Kütahya'da okul inşaatında beton dökümü sırasında çökme: 5 işçi yaralı
        Kütahya'da okul inşaatında beton dökümü sırasında çökme: 5 işçi yaralı