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        Kütahya'da YKS'ye geç kalan öğrencileri sınava polis ekipleri yetiştirdi

        Kütahya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan adaylar, sınava polis ekiplerince yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 20:05 Güncelleme: 09.06.2024 - 20:05
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        Kütahya'da YKS'ye geç kalan öğrencileri sınava polis ekipleri yetiştirdi
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        Kütahya’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan adaylar, sınava polis ekiplerince yetiştirildi.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, YKS’ye geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan adaylar için adeta seferber oldu.

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi ve çevresinde adaylara sınav salonlarına ulaşmaları konusunda yardımcı olan ekipler, sınava geç kalma riski bulunan adayları motosikletlerine alarak sınav yerine yetiştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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