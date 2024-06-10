Kütahya'da marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Kütahya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerinin raflara konulup konulmadığını, indirimlerin raf etiketlerine yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol etti.

Denetimde raflarda yer alan etiket fiyatlarının kasa fiyatlarıyla karşılaştırılması, fahiş fiyat artışı incelemesi, gramaj-ambalaj kontrolü de yapıldı.

Kütahya Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun, gazetecilere tüketicilerin korunmasına yönelik hemen her gün denetim yaptıklarını söyledi.

Bugün de kentte 4 ekipler birlikte farklı noktalarda denetim gerçekleştirdiklerini belirten Uygun, şunları kaydetti:

“Kurban bayramı öncesinde denetimlerimizi ağırlıklı olarak özellikle bayramda daha çok tüketilen tatlı, şeker, kolonya ve diğer temel gıda malzemelerine yönelik yapıyoruz. Kütahya’da yılbaşından bu yana 10 binden fazla ürünü kayıt altına alarak denetlerken bir de ekiplerimizin denetim esnasında gözle yaptıkları denetimlerimiz oluyor. Denetimlerimizi, genellikle nerede ve hangi ürünlerde sıkıntı ve sorun olma ihtimaline olabilecekse ona göre yapıyoruz. Örneğin bugünlerde bayram hazırlıkları var, fırsatçılık veya diğer sorun olabilecek durumlar için bizler yine tüketicilerimiz için sahadayız, denetimdeyiz.”