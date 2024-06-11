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        Kütahyalı kadınlar kurdukları kooperatifle güç birliği yaparak lavanta yetiştiriyor

        Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çamlıca Köyü'nde kadınların girişimiyle kurulan Domaniç Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifi, lavanta üretimini yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:53 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:53
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        Kütahyalı kadınlar kurdukları kooperatifle güç birliği yaparak lavanta yetiştiriyor
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        Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çamlıca Köyü'nde kadınların girişimiyle kurulan Domaniç Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifi, lavanta üretimini yapıyor.

        Kadınlar, sıcak yaz günlerinde lavanta tarlalarını işleyerek hem ailelerine hem de köylerine katkı sağlıyor.

        ​​​​​​​Lavantalardan elde ettikleri gelirle ailelerine ve köylerine katkı sağlamak için el birliğiyle çalıştıklarını söyleyen Domaniç Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifi Başkanı Nazife Uslu, 18 üyeyle 3 bine yakın fide diktiklerini ifade etti.

        Uslu, “Domaniç’teki ilk kadın kooperatifiyiz. Tavşanlı’da kooperatif olmadığı için Kütahya’daki müdürlerimiz ve valimiz bize destek veriyorlar. ‘Büyük başarılar elde ediyorsunuz, sonuna kadar destekliyoruz,’ dediler ve desteklerini bizden esirgemediler. Destek veren kurumlara ayrıca teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

        Kooperatifin başkan yardımcısı Sebile Gürcan da “Birlik ve beraberliğin, kadının gücünü göstermek için bu kooperatifi kurduk. Lavanta kazmaya başladık, ailelerimize de ekonomik anlamda katkı sağlıyoruz. Birlikte çalışmak bize moral veriyor.” dedi.

        Kooperatifin üyelerinden Hayriye Okumuş ise 33 derece sıcağın altında lavanta çapaladıklarını belirterek, “Evde oturmak yerine burada çalışmayı tercih ediyoruz. Televizyon başında vakit geçirmektense tarlalarımızda çalışıyoruz. Her gün arkadaşlarla çalışmak çok güzel, kazancımızı artırıyoruz ve inşallah daha da kazanacağız. Çeşitli ürünler yetiştiriyoruz, aşağıda bir tarlamız daha var, orayı da çapaladık.” diye konuştu.

        Kooperatif üyesi Fatma Doğan da 4 dönümlük lavanta ekili alanın çapasını yaptıklarını ifade ederek, “İnşallah yarın çiçeklerini kesip demetler halinde satışa sunacağız. Bu lavantadan sabun, parfüm, deterjan ve kolonya gibi ürünler de üretmek nasip olur. 18 kadın baş başa verip bu işi daha da ilerletmeye çalışıyoruz.” dedi.

        Kooperatif üyeleri, çalışmalarını daha da genişletmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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