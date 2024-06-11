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        Kütahya'da öğrenciler stadyumda geleneksel çocuk oyunlarıyla buluşturuldu

        Kütahya'da eğitim öğretim yıl sonu faaliyet haftası dolayısıyla düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:20 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:20
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        Kütahya'da öğrenciler stadyumda geleneksel çocuk oyunlarıyla buluşturuldu
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        Kütahya'da eğitim öğretim yıl sonu faaliyet haftası dolayısıyla düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali" başladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Dumlupınar Stadyumu'ndaki etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının yıl sonu faaliyetleri kapsamında farklı etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi.

        Kütahya'da eğitim öğretim yılını geleneksel çocuk oyunlarıyla tamamlayacaklarını belirten Başyiğit, şöyle konuştu:

        "Festivalimizde unutulmaya yüz tutmuş, çocukluğumuzda oynadığımız çocuk oyunlarımızı tekrar çocuklarımızın gündemine almak istedik. Onları eğlendirerek, eğitici ve öğretici oyunlar oynamalarını sağlıyoruz. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizin katılacağı festivalimiz 3 gün devam edecek. Çocuklarımız bu oyunlar için okullarında hazırlık yaptılar ve heyecanlı bugünü bekliyorlardı. Bugün onları eğlence ile buluşturuyoruz."

        Başyiğit, geleneksel çocuk oyunları için okul bahçelerinde de oyun alanları oluşturduklarını ifade etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Turhan Yavuz ise unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

        Yavuz. 110 okuldan yaklaşık 1200 öğrencinin festival süresince yeşil sahada gönüllerince eğlenme fırsatı elde edeceklerini sözlerine ekledi.

        Festivale katılan öğrenciler, öğretmenler tarafından oluşturulan alanlarda bayrak yarışı, mendil kapmaca, engel atlama gibi geleneksel oyunları oynadı.

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