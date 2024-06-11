Milli Eğitim Bakanlığının Mobil Bilim Merkezi, Gediz'de ziyarete açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Mobil Bilim Merkezi Projesi kapsamında hazırlanan Mobil Bilim Merkezi, Kütahya’nın Gediz ilçesinde öğrencilerin ziyaretine açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce bu yıl 4’üncüsü düzenlenen, 36 okuldan 42 standın kurulduğu TeknoGediz Festivali kapsamında ziyarete açılan Mobil Bilim Merkezi öğrencilerden ilgi gördü.

Öğrenciler, matematik, fizik, biyoloji, astronomi, coğrafya gibi farklı branşlarda hazırlanmış bilimsel deney setlerini inceledi. Merkez görevlileri, deney setleri hakkında bilgiler verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, "Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğümüzce bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimi etkinliklerle herkesin kavramasını sağlamak amacıyla Mobil Bilim Merkezi Projesi yürütülmektedir. Mobil Bilim Merkezi projesi kapsamında, bu yıl etkinliğimize davetimizi kırmayarak katılan bilim otobüsünde görevli misafir öğretmen arkadaşlarımıza katılım ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Festival kapsamında okul ve kurumların tanıtım stantları, tasarım, beceri ve robotik kodlama atölyelerinde yapılan çalışmalar ve oyun etkinlikleri ile Zafer Kalkınma Ajansının destekleriyle açılan “Kendin Yap Atölyesi”nde öğrenciler tarafından hazırlanan ürünler sergilendi.