Kütahya'da ortaokul ve lise öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği robotlar yarıştı

Kütahya'da, Zafer Kalkınma Ajansının "Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulan Kendin Yap Atölyesi'nin yıl sonu etkinliğinde, öğrenciler tarafından tasarlanıp üretilen robotlar yarıştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Dumlupınar Spor Salonu'ndaki Kütahya Kendin Yap Atölyesi Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada, festivalin bu yıl ikincisini düzenlediklerini, bundan mutluluk duyduklarını söyledi.

Başyiğit, 2019 yılında hayata geçirilen Kendin Yap Atölyesi'nin, 2022-2023 öğretim yılında yaklaşık 8 bin öğrenciyi misafir ettiğini bildirdi.

Atölyenin, 2023-2024 öğretim yılında tam zamanlı öğrenci kayıtlarına başladığını ve bugüne kadar 800 öğrenciye tam zamanlı eğitim verdiğini belirten Başyiğit, şöyle konuştu:

"Bu başarı, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize verdiğimiz önemin ve eğitime yaptığımız yatırımların bir göstergesidir. Öğrencilerimiz, teknoloji ve inovasyon alanında ne kadar yetenekli olduklarını bizlere gösterecekler. Bu festival, sadece bir yarışma değil, aynı zamanda öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri ve yeni arkadaşlıklar kurabilecekleri bir platformdur."