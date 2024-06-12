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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Kütahya'da öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kütahya'da kendisi için düzenlenen etkinliğe katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:36 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:36
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        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Kütahya'da öğrencilerle buluştu
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kütahya'da kendisi için düzenlenen etkinliğe katıldı.

        Gezeravcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda, deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak, "Bu yapmış olduğumuz, ilk sefere mahsus, sadece bir heves gidermek için yapılan bir iş değildi. Bu, bir hikayenin başlangıç noktasıydı." dedi.

        Türkiye Uzay Ajansının 2018 yılında kurulmasının ardından 2021 yılının Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin uzaya yönelik 10 hedefini açıkladığını anımsatan Gezeravcı, şöyle devam etti:

        "Gelecekte altına sizlerin imza atacağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin adım atmış olduğu yeni bir alanın başlangıç hikayesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında kendisine hedef koymuş olduğu bir alanda, uzay misyonu alanında görev verilmiş, o görevi tamamlayıp karşınıza gelmiş bir kardeşiniz, abiniz olduğum halde benim bile hayallerimde 43 yaşıma kadar uzay yoktu. İlla ki geleceğinizde uzayla ilgili bir iş yapmanıza gerek yok. Ama buradan çıkaracağımız mesaj çok önemli. Bu ülkenin topraklarında, bayrağımızın dalgalandığı her yerde devletimizin güçlü iradesi olduğu sürece yürümekten tereddüt edebileceğiniz hiçbir yol yok. Kendinize hedef koymaktan geri kalacağınız hiçbir alan yok."

        Söz konusu başarı hikayesinin özünde gençlerin olduğuna işaret eden Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletimizin vermiş olduğu güçlü kararın devamını getirecek olan, giderek büyüyen uzay ekosisteminde ülkemizin hak etmiş olduğu payı almasına imkan tanıyacak imzaları atacak olan kardeşlerimiz sizlersiniz. Dolayısıyla bu bütün hikayenin öznesi sizlersiniz." diye konuştu.

        Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Gezeravcı, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Pratik zekasıyla öne çıkmış bir milletiz, sırtımızdan geçen badireler yüzünden. İşler rutinindeyken zaten herkes yapar. İşler yolundan çıktığında, herkesin eli ayağı birbirine dolaştığında, o geçmişin badiresiyle kalıtsal olarak pratik zekasıyla çözüm üreten bu milletin evlatları her yerde kendisini belli ediyor. Dolayısıyla lütfen damarlarınızda dolaşan asil kandan zerre kadar şüphe etmeyin. Potansiyelinizden zerre kadar şüphe etmeyin, hayatınız boyunca da lütfen sizden daha iyi kimsenin bilemeyeceği o içinizdeki potansiyeli, kimsenin sorgulamasına müsaade etmeyin. Kimseden icazet almaya ihtiyacınız yok. Başarabileceğiniz işleri, yapabileceğiniz, ulaşabileceğiniz hedefleri sizden daha iyi bilecek kimse yok."

        Daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı'ya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit hediye takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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