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        Kütahya'da Osmanlı vakıflarının hayır şartları yerine getiriliyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Osmanlı döneminde kurulmuş vakıflara ait vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi kapsamında Kütahya'da etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:52 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:52
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        Kütahya'da Osmanlı vakıflarının hayır şartları yerine getiriliyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Osmanlı döneminde kurulmuş vakıflara ait vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi kapsamında Kütahya'da etkinlik düzenlendi.

        Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Valilik önünde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı açıklamada, vakıf kültürünün yüzyıllardır yaşatıldığını söyledi.

        Ecdadın vakıf kültürüyle asırlardır örnek olduğunu belirten Yavaşi, "Bu hayırlarla öğrencilerimize destek olup, moral ve motivasyonlarını artırmanın yanı sıra vakıf kültürünü yaşamak ve yaşatmak adına önemli bir etkinlik. Böylelikle bu kültürü gelecek nesillere de aktırmış olacağız." dedi.

        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın da 13-19 Mayıs Vakıf Haftası'nda başlattıkları etkinlikleri sürdürdüklerini ifade etti.

        Hayır faaliyetlerinin devam edeceğini dile getiren Aydın, "Kurban Bayramı öncesi tespiti yapılan ihtiyaç sahibi bin çocuğumuza giyim yardımında bulunuyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, tarihte kurulmuş ancak işlevini yitirmiş vakıfları tespit ederek yeniden işlevsel hale getiriyoruz ve gereğini uygulamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından vakıf hayır şartı gereği vatandaşlara su ve dondurma ikramında bulunuldu. Ayrıca öğrencilere tablet bilgisayar, bisiklet ve futbol topu hediye edildi.

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