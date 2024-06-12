Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:58 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

        Karabacaklar köyü yakınında çamlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopterle 23 arazöz ve 6 dozer sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangın ihbarını alır almaz ekiplerimiz bölgeye sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Bakan Fidan'dan 'Filistin' açıklaması
        Bakan Fidan'dan 'Filistin' açıklaması
        Ambulansın önünü kesmişlerdi! Suç dosyası hiç şaşırtmadı!
        Ambulansın önünü kesmişlerdi! Suç dosyası hiç şaşırtmadı!
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum
        Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        Kütahya'da Osmanlı vakıflarının hayır şartları yerine getiriliyor
        Kütahya'da Osmanlı vakıflarının hayır şartları yerine getiriliyor
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Kütahya'da öğrencilerle buluştu
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Kütahya'da öğrencilerle buluştu
        İlk Türk astronot Gezeravcı, Kütahya'da öğrencilerle buluştu
        İlk Türk astronot Gezeravcı, Kütahya'da öğrencilerle buluştu
        Kütahya'da ortaokul ve lise öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği robotlar yar...
        Kütahya'da ortaokul ve lise öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği robotlar yar...
        Milli Eğitim Bakanlığının Mobil Bilim Merkezi, Gediz'de ziyarete açıldı
        Milli Eğitim Bakanlığının Mobil Bilim Merkezi, Gediz'de ziyarete açıldı
        Kütahya'da lise öğrencileri atık yağlardan biyodizel yakıt üretti
        Kütahya'da lise öğrencileri atık yağlardan biyodizel yakıt üretti