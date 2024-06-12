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        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:58 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:58
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        GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Karabacaklar köyü yakınında çamlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak ve 3 helikopterle 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, yakıt tankeri, lojistik kamyon, su tankeri ve komuta aracı sevk edildi.

        Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangın ihbarını alır almaz bölgeye ekiplerimiz bölgeye sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Yangını kontrol altına alan ekiplerimizin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının etkili olduğu alan soğutma çalışmalarının ardından netleşecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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