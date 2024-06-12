GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangın ihbarını alır almaz bölgeye ekiplerimiz bölgeye sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Yangını kontrol altına alan ekiplerimizin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının etkili olduğu alan soğutma çalışmalarının ardından netleşecek." dedi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak ve 3 helikopterle 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, yakıt tankeri, lojistik kamyon, su tankeri ve komuta aracı sevk edildi.

Karabacaklar köyü yakınında çamlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

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