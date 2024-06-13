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        Kütahya'da öğrenciler projeleri TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergilendi

        Kütahya'da, 37 okulun öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:02 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:02
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        Kütahya'da öğrenciler projeleri TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergilendi
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        Kütahya’da, 37 okulun öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda sergilendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, yıl sonu etkinlikleri kapsamında Dumlupınar Spor Salonu’nda açılan fuarda, öğrencilerin birbirinden farklı projeleri izlenime sunuldu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, öğrencilerin yıl içinde yaptıkları çalışmaların fuarlarla tanıtıldığını söyledi.

        Kütahya genelindeki ortaokul ve liselerde öğrencilerin birçok proje hazırladığını aktaran Başyiğit, şunları kaydetti:

        “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yıl sonu etkinlikleri kapsamında, 37 okulumuzda yıl içinde yaptığımız TÜBİTAK Bilim Fuarlarının içinden her okulu temsilen bir proje seçildi. 37 proje ile ilimiz genelindeki okullarımızın çalışmaları sergileniyor. Fuarımızda çok güzel ve anlamlı projeler var. Bu projelerimizi ortaokul ve lise öğrencilerimiz ziyaret ederek belki de kendilerine örnek alıp benzer veya daha iyi çalışmalar yapmalarına fırsat vermiş olacak. Bu fuarda emeği geçen bütün idarecilerimizi, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”

        Başyiğit ve beraberindekiler, okulların stantlarını gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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