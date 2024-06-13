Kütahya'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan kişi sayısının 97 olduğu belirtildi.

Şüphelilerden Özkan B. ve Hilmi Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, bu otomobille bağlantılı öncü aracı ise Altıntaş ilçesi yakınında durdurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Antalya yönüne giden bir otomobili şüphe üzerine durdurarak yaptıkları aramada 1 kilo 35 gram esrar buldu.

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