Kütahya'daki okullarda öğrenciler karnelerini aldı

Kütahya'da, 592 okulda öğrenim gören 98 bin 644 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Kütahya Yunus Emre İlkokulunda düzenlenen karne töreninde eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Vali Vekili Aydın Börü ve beraberindeki protokol üyeleri öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu.

Börü, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin yaklaşık 9 ay okula devam ederek çalıştıklarını ve tatili hak ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Bugün öğrencilerimiz için mutlu bir gün. Biz de onların mutlu günlerinde yanlarında olalım istedik. Devletimiz her türlü imkanını çocuklarımız için seferber ediyor. Okullarımızda öğretimin yanında eğitimi de önemsiyoruz. Geleceği iyi insanlar yetişsin istiyoruz. Bu anlamda öğretmenlerimizin ciddi gayreti var. Bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.”